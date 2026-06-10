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11.06.2026 01:41:07
Gold hits over six-month low on rate-hike concerns amid Middle East conflict
Fresh US strikes on Iran push oil prices higherWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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