12.01.2026 07:45:46
Gold hits record high on worries over Fed independence
Dollar weakens after US prosecutors launch criminal investigation into chair Jay PowellWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 587,18
|77,37
|1,72