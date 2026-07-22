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22.07.2026 03:21:45
Gold hits two-week high as Fed outlook, Middle East conflict stay in focus
Spot gold climbs 1.6% to US$4,139.64 per ounce by 0307 GMT, having hit its highest level since Jul 7 earlier on WednesdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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