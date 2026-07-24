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24.07.2026 02:34:33

Gold holds decline as oil tops US$100, raising US rate-hike bets

Rising energy prices increase the possibility that the US Fed will raise interest ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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