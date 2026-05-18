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18.05.2026 03:01:34
Gold holds decline as Strait of Hormuz quagmire keeps inflation fear high
The precious metal has traded in a fairly narrow range since falling sharply in the early days of the warWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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