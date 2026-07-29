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29.07.2026 02:16:18
Gold holds decline as traders assess prospects for Fed rate hike
Higher borrowing costs are typically a headwind for the non-yielding metalWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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