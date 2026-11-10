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10.11.2026 04:20:28
Gold holds gain above US$4,100 as lower oil eases inflation woes
GOLD held gains as inflation concerns eased alongside oil prices on hopes for a diplomatic resolution to the war in the Middle...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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