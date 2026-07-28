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28.07.2026 02:45:18
Gold holds gain as Trump sounds optimism over US-Iran talks
The metal has stayed near US$4,000 an ounce since late June, supported by a wave of dip-buyingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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