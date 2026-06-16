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16.06.2026 02:07:21
Gold holds gain as Trump touts reopening of Hormuz this week
Precious metals traders are awaiting a series of central bank decisions this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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