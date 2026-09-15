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15.09.2026 02:35:48
Gold holds ground as investors await Fed policy cues
Markets are betting Fed policymakers lift their benchmark rate to a 3.75% to 4% rangeWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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