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05.05.2026 01:40:07

Gold holds losses on signs that US-Iran ceasefire is fraying

Traders are looking to this week’s announcement of the US Treasury Department’s borrowing plans for the next three monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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