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20.08.2026 02:28:17

Gold holds near $4,500 as US Treasury buyback sends bond yields lower

US Fed meeting minutes show concerns about US inflation deepeningWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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