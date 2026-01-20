|
Gold im Chart-Check : Von Rekord zu Rekord
Im Podcast HSBC Daily Trading analysiert Jörg Scherer, Leiter technische Analyse bei der HSBC, wöchentlich neue Themen am Finanzmarkt: In der aktuellen Folge geht es um das Edelmetall Gold.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
|Goldpreis
|4 861,12
|97,61
|2,05