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09.06.2026 19:00:59
Gold is Down 23% from the Peak to $4,330 an Ounce. Time to Buy This Top Gold ETF?
Gold's spot price peaked at $5,589 per troy ounce on Jan. 28, doubling from its price of $2,742 per ounce a year earlier. That rally was driven by the Fed's six consecutive rate cuts in 2024 and 2025, which softened the U.S. dollar and strengthened precious metals, as well as by macro headwinds that drove investors to accumulate more gold as a safe-haven asset.But since then, gold's price has pulled back about 23% to $4,330. Should you capitalize on that pullback and invest in SPDR Gold Trust (NYSEMKT: GLD), the world's largest gold ETF?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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