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20.06.2026 19:45:00
Gold Is on the Rise Again. 2 Mining Stocks to Buy Now.
On June 10, the spot price of gold was $4,060 an ounce. A week later, that price had jumped to more than $4,300, a 6% increase in just one week. The primary reason for the jump was that U.S. President Donald Trump said on June 15 that the U.S. and Iran had signed a preliminary agreement to end the war in the Gulf.The news eased worries over global inflation and higher interest rates, which can make gold a less attractive investment. It also sent the dollar lower, making dollar-priced metals more affordable for holders of other currencies.Two gold mining stocks best positioned to benefit from a rise in gold prices are Agnico Eagle Mines (NYSE: AEM) and Alamos Gold (NYSE: AGI). Here are three reasons why I like these stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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