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30.06.2026 19:03:00
Gold is on the verge of a ‘death cross’ that could surprisingly foreshadow gains
Here’s what 45 years of data on death crosses in gold can tell us about the path ahead.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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