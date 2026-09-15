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15.09.2026 18:21:00
Gold is starting to move on something a lot bigger than inflation
Gold is weighing the Federal Reserve’s credibility against the traditional price driver of inflation and interest rates.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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