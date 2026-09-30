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30.09.2026 18:51:00

Gold is supposed to be a safe haven when inflation surges. So why isn’t it working that way now?

Every investor knows the drill: When markets buckle, buy gold. But in September, that playbook hasn’t worked as expected.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
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