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13.08.2026 19:05:00
Gold Is Up Sharply in August. What's Driving It Higher?
Gold is on the rebound.The price of the yellow metal hit an all-time high of $5,354 an ounce in late January, then fell 25% over the next five months, dropping below $4,000 an ounce by mid-July.But the price has risen sharply in August. As I write this, it's trading at around $4,400 an ounce, a gain of 8% in less than two weeks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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