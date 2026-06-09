|
09.06.2026 17:00:00
Gold Is Well Off the Record High It Hit in January. Is It Time to Buy the Dip?
Gold had an incredible 2025, rallying about 72% and setting multiple all-time highs. The last of those highs came in late January of this year, after the price of the precious metal surged past the $5,000 mark and came within a few dollars of $5,600.But gold has lost some of its luster since then, and the price has retreated to under $4,400, a 22% decline. The question now is, should investors consider buying gold at this new, lower price?First, it's worth looking at what drove gold higher in recent years (it's been climbing since late 2022). Much of the increase in gold's price was due to central banks around the world stocking up on gold in order to diversify away from the dollar in the wake of Russia's 2022 invasion of Ukraine and the U.S.'s response of freezing Russia's foreign exchange reserves. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 264,16
|-65,70
|-1,52
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAngriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX letztlich etwas leichter -- DAX schließt im Minus -- Wall Street beenden Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag knappe Verluste. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. An der Wall Street ging in unterschiedliche Richtungen. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.