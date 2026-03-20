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20.03.2026 20:32:00
Gold isn’t your safe haven in this war: It just logged its biggest weekly drop in over 14 years
Gold prices posted their largest weekly percentage drop in more than 14 years Friday, bucking the metal’s usual safe-haven appeal even as the conflict in Iran continues to escalate.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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