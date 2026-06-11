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12.06.2026 00:44:18
Gold jumps after Trump reverses stance on Iran military strikes
The precious metal has fallen 21% since the Middle East conflict began at the end of FebruaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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