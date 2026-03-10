|
10.03.2026 07:30:00
Gold Just Did This For the 2nd Time in the Past 45 Years; Last Time It Preceded the Financial Crisis
Most people are already well aware of gold's rally over the past couple of years. To say that it's historic would be an understatement. After hitting a ceiling around $2,000 per ounce multiple times in the early 2020s, gold finally broke through and has been rising virtually non-stop ever since. Gold pushed above the $5,000 mark in January and is still there now.
