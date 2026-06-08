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08.06.2026 13:13:00
Gold just had its worst selloff since March. A floor may be $4,000, says one veteran strategist
Gold’s slump has followed Friday’s better-than-expected May U.S. employment report.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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