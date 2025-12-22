|
22.12.2025 09:42:00
Gold kostet erstmals mehr als 4400 US-Dollar
Der Goldpreis erreicht ein neues Rekordhoch, der höchste Jahresgewinn seit 1979 ist möglich. Auch Silber legt deutlich zu und verzeichnet den höchsten Gewinn in diesem Jahr unter den Edelmetallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 412,26
|73,72
|1,70