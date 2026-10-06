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06.10.2026 15:41:03

Gold liquidity deep enough for Asian, Western hubs to coexist, Hong Kong and Singapore say

Singapore sees strong growth in Asian gold demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
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