Goldpreis

4 164,75
USD
0,83
0,02 %
26.11.2025 15:38:00

Gold may come close to $5000 in 2026 and surpass that in 2027, predicts Deutsche Bank.

Gold is breaking out of historical norms, and the range this year was the widest since 1980.
Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 164,75 0,83 0,02

