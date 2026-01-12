|
12.01.2026 12:40:05
Gold Miners Are Set For An Explosive Earnings Season
This article Gold Miners Are Set For An Explosive Earnings Season originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 596,34
|86,53
|1,92
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas leichter -- DAX fester -- Wall Street vor tieferem Start -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt steckt im Montagshandel kleine Verluste ein, während der deutsche Leitindex zulegt. Die Wall Street wird mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Fernost dominierten am Montag die Bullen.