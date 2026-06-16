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16.06.2026 17:10:12
Gold Miners or Silver Miners: Which Precious Metals ETF Is the Better Buy Right Now?
Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) offers lower fees and North American gold exposure, whereas Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) provides global silver mining access with higher recent returns.Both funds provide targeted entry into the precious metals mining industry, yet they serve distinct portfolio roles. While gold and silver often follow similar price trajectories, the operational risks and geographic concentrations of these ETFs differ significantly. This comparison examines how their underlying assets and cost structures might influence long-term results.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 258,87
|-72,46
|-1,67
|Silberpreis
|68,01
|-2,19
|-3,12
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