28.01.2026 23:59:05
Gold mit neuem Rekord: US-Börsen stagnieren - KI-Bilanzen im Blick
An der Wall Street spielt die Zinsentscheidung der Fed eine nachgeordnete Rolle. Die Anleger schauen stattdessen auf die Quartalszahlen von Tesla, Microsoft und Meta. Folglich änderte sich wenig.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
