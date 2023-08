Gold near 5-month lows as focus turns to Jackson Hole summit

GOLD prices steadied above 5-month lows on Monday after declining in the previous five sessions, as investors saddled up for central bankers’ gathering in Jackson Hole, Wyoming this week, for outlook on economy and interest rates.Spot gold was flat at US$1,888.36 per ounce by 0124 GMT, while US gold futures added 0.1 per cent to US$1,917.70. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel