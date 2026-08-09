|Tops & Flops
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09.08.2026 14:49:00
Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 32:
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Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.