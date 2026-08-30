Tops & Flops 30.08.2026 03:34:18

Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 35:

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