|Tops & Flops
|
13.09.2026 01:57:00
Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 37:
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Bildquelle: Kokhanchikov / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3 253,00
|-40,50
|-1,23
|Baumwolle
|0,82
|-0,02
|-2,67
|Bleipreis
|1 854,00
|-16,50
|-0,88
|CO2 European Emission Allowances
|25,15
|-0,35
|-1,37
|Dieselpreis Benzin
|2,35
|0,00
|0,09
|EEX Kohle Year Future
|85,50
|0,00
|0,00
|EEX Strompreis Phelix DE
|146,50
|2,34
|1,62
|Erdgaspreis - Natural Gas
|2,83
|-0,11
|Ethanolpreis
|2,16
|0,00
|0,05
|Goldpreis
|4 348,36
|31,06
|0,72
|Haferpreis
|3,56
|0,02
|0,49
|Heizölpreis
|131,03
|-2,64
|-1,98
|Holzpreis
|579,00
|0,50
|0,09
|Kaffeepreis
|3,14
|-0,02
|-0,52
|Kakaopreis
|4 114,00
|-39,00
|-0,94
|Kohlepreis
|139,05
|-1,70
|-1,21
|Kupferpreis
|14 238,50
|-151,50
|-1,05
|Lebendrindpreis
|2,20
|0,02
|0,83
|Mageres Schwein Preis
|0,82
|-0,02
|-1,83
|Maispreis
|5,10
|-0,04
|-0,73
|Mastrindpreis
|3,38
|0,05
|1,59
|Milchpreis
|16,15
|-0,05
|-0,31
|Naphthapreis (European)
|861,10
|-6,19
|-0,71
|Nickelpreis
|16 270,00
|-360,00
|-2,16
|Orangensaftpreis
|1,45
|0,20
|15,51
|Palladiumpreis
|1 308,50
|23,00
|1,79
|Palmölpreis
|4 550,00
|-48,00
|-1,04
|Platinpreis
|1 799,50
|1,50
|0,08
|Rapspreis
|559,75
|2,50
|0,45
|Reispreis
|15,66
|0,03
|0,16
|Silberpreis
|64,48
|0,91
|1,43
|Sojabohnenmehlpreis
|349,30
|0,50
|0,14
|Sojabohnenpreis
|12,80
|-0,36
|-2,72
|Sojabohnenölpreis
|0,69
|-0,02
|-3,18
|Super Benzin
|2,26
|-0,02
|-0,70
|Weizenpreis
|234,25
|-
|Zinkpreis
|4 015,00
|-90,00
|-2,19
|Zinnpreis
|53 755,00
|-995,00
|-1,82
|Zuckerpreis
|0,18
|-0,01
|-3,10
|Ölpreis (Brent)
|103,85
|-3,78
|-3,51
|Ölpreis (WTI)
|100,05
|-2,43
|-2,37
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