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Tops & Flops 13.09.2026 01:57:00

Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 37:

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Bildquelle: Kokhanchikov / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com

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    Aluminiumpreis 3 253,00 -40,50 -1,23
    Baumwolle 0,82 -0,02 -2,67
    Bleipreis 1 854,00 -16,50 -0,88
    CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
    Dieselpreis Benzin 2,35 0,00 0,09
    EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
    EEX Strompreis Phelix DE 146,50 2,34 1,62
    Erdgaspreis - Natural Gas 2,83 -0,11
    Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
    Goldpreis 4 348,36 31,06 0,72
    Haferpreis 3,56 0,02 0,49
    Heizölpreis 131,03 -2,64 -1,98
    Holzpreis 579,00 0,50 0,09
    Kaffeepreis 3,14 -0,02 -0,52
    Kakaopreis 4 114,00 -39,00 -0,94
    Kohlepreis 139,05 -1,70 -1,21
    Kupferpreis 14 238,50 -151,50 -1,05
    Lebendrindpreis 2,20 0,02 0,83
    Mageres Schwein Preis 0,82 -0,02 -1,83
    Maispreis 5,10 -0,04 -0,73
    Mastrindpreis 3,38 0,05 1,59
    Milchpreis 16,15 -0,05 -0,31
    Naphthapreis (European) 861,10 -6,19 -0,71
    Nickelpreis 16 270,00 -360,00 -2,16
    Orangensaftpreis 1,45 0,20 15,51
    Palladiumpreis 1 308,50 23,00 1,79
    Palmölpreis 4 550,00 -48,00 -1,04
    Platinpreis 1 799,50 1,50 0,08
    Rapspreis 559,75 2,50 0,45
    Reispreis 15,66 0,03 0,16
    Silberpreis 64,48 0,91 1,43
    Sojabohnenmehlpreis 349,30 0,50 0,14
    Sojabohnenpreis 12,80 -0,36 -2,72
    Sojabohnenölpreis 0,69 -0,02 -3,18
    Super Benzin 2,26 -0,02 -0,70
    Weizenpreis 234,25 -
    Zinkpreis 4 015,00 -90,00 -2,19
    Zinnpreis 53 755,00 -995,00 -1,82
    Zuckerpreis 0,18 -0,01 -3,10
    Ölpreis (Brent) 103,85 -3,78 -3,51
    Ölpreis (WTI) 100,05 -2,43 -2,37

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