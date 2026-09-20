|Tops & Flops
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20.09.2026 02:53:40
Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 38:
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