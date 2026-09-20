Tops & Flops 20.09.2026 02:53:40

Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 38:

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    Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
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