|Tops & Flops
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27.09.2026 02:37:00
Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 39:
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