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Tops & Flops 11.10.2026 01:19:00

Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 41:

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Bildquelle: Kokhanchikov / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com

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    Aluminiumpreis 3 048,50 -2,00 -0,07
    Baumwolle 0,81 0,04 5,68
    Bleipreis 1 847,00 14,00 0,76
    CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
    Dieselpreis Benzin 2,26 0,02 0,85
    EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
    EEX Strompreis Phelix DE 149,85 0,69 0,46
    Erdgaspreis - Natural Gas 3,22 0,05 1,64
    Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
    Goldpreis 4 195,82 60,89 1,47
    Haferpreis 4,20 -0,14 -3,11
    Heizölpreis 125,22 -3,70 -2,87
    Holzpreis 534,00 15,50 2,99
    Kaffeepreis 2,87 -0,02 -0,73
    Kakaopreis 4 246,00 13,00 0,31
    Kohlepreis 144,10 -0,45 -0,31
    Kupferpreis 14 689,00 163,00 1,12
    Lebendrindpreis 2,25 0,03 1,23
    Mageres Schwein Preis 0,75 -0,01 -0,89
    Maispreis 4,81 -0,20 -3,95
    Mastrindpreis 3,44 0,06 1,74
    Milchpreis 14,97 -0,05 -0,33
    Naphthapreis (European) 903,50 4,88 0,54
    Nickelpreis 15 545,00 130,00 0,84
    Orangensaftpreis 1,49 -0,01 -0,83
    Palladiumpreis 1 151,50 25,00 2,22
    Palmölpreis 4 362,00 -86,00 -1,93
    Platinpreis 1 693,50 55,50 3,39
    Rapspreis 513,75 8,00 1,58
    Reispreis 16,97 0,12 0,71
    Silberpreis 60,83 1,45 2,44
    Sojabohnenmehlpreis 368,70 8,00 2,22
    Sojabohnenpreis 12,92 0,05 0,37
    Sojabohnenölpreis 0,68 0,15
    Super Benzin 2,15 0,01 0,61
    Weizenpreis 244,25 0,25 0,10
    Zinkpreis 3 840,00 59,00 1,56
    Zinnpreis 52 900,00 -150,00 -0,28
    Zuckerpreis 0,20 0,50
    Ölpreis (Brent) 104,59 0,31 0,30
    Ölpreis (WTI) 91,85 0,36 0,39

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    US-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
    Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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