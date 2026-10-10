|Tops & Flops
|
11.10.2026 01:19:00
Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 41:
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Bildquelle: Kokhanchikov / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3 048,50
|-2,00
|-0,07
|Baumwolle
|0,81
|0,04
|5,68
|Bleipreis
|1 847,00
|14,00
|0,76
|CO2 European Emission Allowances
|25,15
|-0,35
|-1,37
|Dieselpreis Benzin
|2,26
|0,02
|0,85
|EEX Kohle Year Future
|85,50
|0,00
|0,00
|EEX Strompreis Phelix DE
|149,85
|0,69
|0,46
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3,22
|0,05
|1,64
|Ethanolpreis
|2,16
|0,00
|0,05
|Goldpreis
|4 195,82
|60,89
|1,47
|Haferpreis
|4,20
|-0,14
|-3,11
|Heizölpreis
|125,22
|-3,70
|-2,87
|Holzpreis
|534,00
|15,50
|2,99
|Kaffeepreis
|2,87
|-0,02
|-0,73
|Kakaopreis
|4 246,00
|13,00
|0,31
|Kohlepreis
|144,10
|-0,45
|-0,31
|Kupferpreis
|14 689,00
|163,00
|1,12
|Lebendrindpreis
|2,25
|0,03
|1,23
|Mageres Schwein Preis
|0,75
|-0,01
|-0,89
|Maispreis
|4,81
|-0,20
|-3,95
|Mastrindpreis
|3,44
|0,06
|1,74
|Milchpreis
|14,97
|-0,05
|-0,33
|Naphthapreis (European)
|903,50
|4,88
|0,54
|Nickelpreis
|15 545,00
|130,00
|0,84
|Orangensaftpreis
|1,49
|-0,01
|-0,83
|Palladiumpreis
|1 151,50
|25,00
|2,22
|Palmölpreis
|4 362,00
|-86,00
|-1,93
|Platinpreis
|1 693,50
|55,50
|3,39
|Rapspreis
|513,75
|8,00
|1,58
|Reispreis
|16,97
|0,12
|0,71
|Silberpreis
|60,83
|1,45
|2,44
|Sojabohnenmehlpreis
|368,70
|8,00
|2,22
|Sojabohnenpreis
|12,92
|0,05
|0,37
|Sojabohnenölpreis
|0,68
|0,15
|Super Benzin
|2,15
|0,01
|0,61
|Weizenpreis
|244,25
|0,25
|0,10
|Zinkpreis
|3 840,00
|59,00
|1,56
|Zinnpreis
|52 900,00
|-150,00
|-0,28
|Zuckerpreis
|0,20
|0,50
|Ölpreis (Brent)
|104,59
|0,31
|0,30
|Ölpreis (WTI)
|91,85
|0,36
|0,39
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