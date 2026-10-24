|Tops & Flops
|
25.10.2026 01:57:00
Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 43:
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Bildquelle: Kokhanchikov / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3 043,50
|34,00
|1,13
|Baumwolle
|0,80
|-0,01
|-0,73
|Bleipreis
|1 886,00
|14,00
|0,75
|CO2 European Emission Allowances
|25,15
|-0,35
|-1,37
|Dieselpreis Benzin
|2,27
|0,02
|0,76
|EEX Kohle Year Future
|85,50
|0,00
|0,00
|EEX Strompreis Phelix DE
|162,91
|4,44
|2,80
|Erdgaspreis - Natural Gas
|2,64
|-0,16
|-5,58
|Ethanolpreis
|2,16
|0,00
|0,05
|Goldpreis
|3 993,62
|-30,62
|-0,76
|Haferpreis
|3,72
|-0,05
|-1,26
|Heizölpreis
|131,56
|1,32
|1,01
|Holzpreis
|518,00
|-5,00
|-0,96
|Kaffeepreis
|3,07
|-0,05
|-1,60
|Kakaopreis
|4 193,00
|17,00
|0,41
|Kohlepreis
|147,00
|1,00
|0,68
|Kupferpreis
|14 415,00
|200,00
|1,41
|Lebendrindpreis
|2,30
|-0,03
|Mageres Schwein Preis
|0,66
|0,04
|Maispreis
|4,56
|-0,05
|-0,98
|Mastrindpreis
|3,48
|0,02
|0,65
|Milchpreis
|15,25
|-0,04
|-0,26
|Naphthapreis (European)
|924,58
|6,98
|0,76
|Nickelpreis
|15 695,00
|-240,00
|-1,51
|Orangensaftpreis
|1,40
|-0,01
|-0,43
|Palladiumpreis
|1 046,50
|-11,00
|-1,04
|Palmölpreis
|4 587,00
|36,00
|0,79
|Platinpreis
|1 552,00
|-22,00
|-1,40
|Rapspreis
|500,00
|12,75
|2,62
|Reispreis
|17,52
|0,07
|0,37
|Silberpreis
|53,85
|-0,70
|-1,28
|Sojabohnenmehlpreis
|346,50
|-0,80
|-0,23
|Sojabohnenpreis
|12,58
|0,05
|0,36
|Sojabohnenölpreis
|0,67
|0,07
|Super Benzin
|2,10
|0,01
|0,67
|Weizenpreis
|234,00
|1,25
|0,54
|Zinkpreis
|3 790,00
|63,00
|1,69
|Zinnpreis
|50 855,00
|705,00
|1,41
|Zuckerpreis
|0,20
|0,55
|Ölpreis (Brent)
|117,13
|3,96
|3,50
|Ölpreis (WTI)
|103,27
|3,80
|3,82
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