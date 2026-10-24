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Tops & Flops 25.10.2026 01:57:00

Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 43:

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Bildquelle: Kokhanchikov / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com

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    Aluminiumpreis 3 043,50 34,00 1,13
    Baumwolle 0,80 -0,01 -0,73
    Bleipreis 1 886,00 14,00 0,75
    CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
    Dieselpreis Benzin 2,27 0,02 0,76
    EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
    EEX Strompreis Phelix DE 162,91 4,44 2,80
    Erdgaspreis - Natural Gas 2,64 -0,16 -5,58
    Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
    Goldpreis 3 993,62 -30,62 -0,76
    Haferpreis 3,72 -0,05 -1,26
    Heizölpreis 131,56 1,32 1,01
    Holzpreis 518,00 -5,00 -0,96
    Kaffeepreis 3,07 -0,05 -1,60
    Kakaopreis 4 193,00 17,00 0,41
    Kohlepreis 147,00 1,00 0,68
    Kupferpreis 14 415,00 200,00 1,41
    Lebendrindpreis 2,30 -0,03
    Mageres Schwein Preis 0,66 0,04
    Maispreis 4,56 -0,05 -0,98
    Mastrindpreis 3,48 0,02 0,65
    Milchpreis 15,25 -0,04 -0,26
    Naphthapreis (European) 924,58 6,98 0,76
    Nickelpreis 15 695,00 -240,00 -1,51
    Orangensaftpreis 1,40 -0,01 -0,43
    Palladiumpreis 1 046,50 -11,00 -1,04
    Palmölpreis 4 587,00 36,00 0,79
    Platinpreis 1 552,00 -22,00 -1,40
    Rapspreis 500,00 12,75 2,62
    Reispreis 17,52 0,07 0,37
    Silberpreis 53,85 -0,70 -1,28
    Sojabohnenmehlpreis 346,50 -0,80 -0,23
    Sojabohnenpreis 12,58 0,05 0,36
    Sojabohnenölpreis 0,67 0,07
    Super Benzin 2,10 0,01 0,67
    Weizenpreis 234,00 1,25 0,54
    Zinkpreis 3 790,00 63,00 1,69
    Zinnpreis 50 855,00 705,00 1,41
    Zuckerpreis 0,20 0,55
    Ölpreis (Brent) 117,13 3,96 3,50
    Ölpreis (WTI) 103,27 3,80 3,82

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    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
    Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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