|Tops & Flops
|
01.11.2026 01:57:00
Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 44:
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Bildquelle: Kokhanchikov / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3 069,00
|-9,50
|-0,31
|Baumwolle
|0,78
|-0,01
|-0,85
|Bleipreis
|1 890,00
|12,00
|0,64
|CO2 European Emission Allowances
|25,15
|-0,35
|-1,37
|Dieselpreis Benzin
|2,30
|0,00
|-0,17
|EEX Kohle Year Future
|85,50
|0,00
|0,00
|EEX Strompreis Phelix DE
|174,49
|7,10
|4,24
|Erdgaspreis - Natural Gas
|2,90
|-0,05
|-1,83
|Ethanolpreis
|2,16
|0,00
|0,05
|Goldpreis
|3 875,36
|-149,35
|-3,71
|Haferpreis
|3,44
|0,01
|0,29
|Heizölpreis
|126,54
|1,32
|1,05
|Holzpreis
|520,00
|2,00
|0,39
|Kaffeepreis
|2,87
|0,02
|0,61
|Kakaopreis
|4 143,00
|-14,00
|-0,34
|Kohlepreis
|145,20
|0,35
|0,24
|Kupferpreis
|14 449,00
|-111,00
|-0,76
|Lebendrindpreis
|2,24
|-0,03
|-1,44
|Mageres Schwein Preis
|0,59
|-0,01
|-1,38
|Maispreis
|4,48
|-0,04
|-0,83
|Mastrindpreis
|3,37
|-0,14
|-3,88
|Milchpreis
|15,19
|-
|Naphthapreis (European)
|926,14
|2,12
|0,23
|Nickelpreis
|15 240,00
|-120,00
|-0,78
|Orangensaftpreis
|1,15
|-0,13
|-10,27
|Palladiumpreis
|982,50
|-25,50
|-2,53
|Palmölpreis
|4 449,00
|58,00
|1,32
|Platinpreis
|1 432,50
|-53,50
|-3,60
|Rapspreis
|528,75
|0,50
|0,09
|Reispreis
|17,44
|0,03
|0,14
|Silberpreis
|49,13
|-2,95
|-5,66
|Sojabohnenmehlpreis
|324,70
|-4,60
|-1,40
|Sojabohnenpreis
|12,22
|0,02
|0,14
|Sojabohnenölpreis
|0,66
|0,26
|Super Benzin
|2,09
|0,00
|-0,10
|Weizenpreis
|227,00
|0,25
|0,11
|Zinkpreis
|3 955,50
|-24,50
|-0,62
|Zinnpreis
|48 795,00
|-1 605,00
|-3,18
|Zuckerpreis
|0,19
|-0,56
|Ölpreis (Brent)
|117,64
|2,76
|2,40
|Ölpreis (WTI)
|104,12
|2,12
|2,08
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