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Tops & Flops 01.11.2026 01:57:00

Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 44:

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Bildquelle: Kokhanchikov / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com

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    Aluminiumpreis 3 069,00 -9,50 -0,31
    Baumwolle 0,78 -0,01 -0,85
    Bleipreis 1 890,00 12,00 0,64
    CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
    Dieselpreis Benzin 2,30 0,00 -0,17
    EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
    EEX Strompreis Phelix DE 174,49 7,10 4,24
    Erdgaspreis - Natural Gas 2,90 -0,05 -1,83
    Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
    Goldpreis 3 875,36 -149,35 -3,71
    Haferpreis 3,44 0,01 0,29
    Heizölpreis 126,54 1,32 1,05
    Holzpreis 520,00 2,00 0,39
    Kaffeepreis 2,87 0,02 0,61
    Kakaopreis 4 143,00 -14,00 -0,34
    Kohlepreis 145,20 0,35 0,24
    Kupferpreis 14 449,00 -111,00 -0,76
    Lebendrindpreis 2,24 -0,03 -1,44
    Mageres Schwein Preis 0,59 -0,01 -1,38
    Maispreis 4,48 -0,04 -0,83
    Mastrindpreis 3,37 -0,14 -3,88
    Milchpreis 15,19 -
    Naphthapreis (European) 926,14 2,12 0,23
    Nickelpreis 15 240,00 -120,00 -0,78
    Orangensaftpreis 1,15 -0,13 -10,27
    Palladiumpreis 982,50 -25,50 -2,53
    Palmölpreis 4 449,00 58,00 1,32
    Platinpreis 1 432,50 -53,50 -3,60
    Rapspreis 528,75 0,50 0,09
    Reispreis 17,44 0,03 0,14
    Silberpreis 49,13 -2,95 -5,66
    Sojabohnenmehlpreis 324,70 -4,60 -1,40
    Sojabohnenpreis 12,22 0,02 0,14
    Sojabohnenölpreis 0,66 0,26
    Super Benzin 2,09 0,00 -0,10
    Weizenpreis 227,00 0,25 0,11
    Zinkpreis 3 955,50 -24,50 -0,62
    Zinnpreis 48 795,00 -1 605,00 -3,18
    Zuckerpreis 0,19 -0,56
    Ölpreis (Brent) 117,64 2,76 2,40
    Ölpreis (WTI) 104,12 2,12 2,08

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