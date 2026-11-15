Tops & Flops 15.11.2026 01:19:00

Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 46:

Weitere Links:

Hier geht es zu den Kursen von Goldmünzen
Alle Nachrichten zu Rohstoffen
Realtime-Rohstoff-Kurse

Bildquelle: Kokhanchikov / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com

×

    Newssuche

    GO

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    01:19 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
    08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
    Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen