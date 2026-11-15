|Tops & Flops
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15.11.2026 01:19:00
Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 46:
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Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.