Commodities aktuell 11.09.2026 13:17:06

Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 13:13 Uhr gewann der Goldpreis 0,45 Prozent auf 4.336,58 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.317,30 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis 0,36 Prozent stärker bei 63,80 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,57 US-Dollar.

Zudem gibt der Platinpreis am Freitagmittag nach. Um -0,14 Prozent auf 1.795,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.798,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,53 Prozent auf 1.318,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.285,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -3,74 Prozent auf 103,60 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 107,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -3,22 Prozent auf 99,18 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 102,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Haferpreis Abschläge in Höhe von -2,54 Prozent auf 3,45 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,54 US-Dollar.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,15 US-Dollar am Vortag auf 3,05 US-Dollar nach unten (--3,27 Prozent).

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 3,71 Prozent auf 4.307,00 Britische Pfund nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4.153,00 Britische Pfund stand.

Zudem gibt der Maispreis am Freitagmittag nach. Um -0,39 Prozent auf 5,12 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,14 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -1,25 Prozent auf 13,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 13,16 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,92 Prozent auf 345,60 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 348,80 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -1,33 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,19 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagmittag nach. Um -1,02 Prozent auf 2,81 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,83 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Heizölpreis um -1,38 Prozent auf 131,82 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 133,67 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -2,17 Prozent auf 137,70 US-Dollar, nach 140,75 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

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