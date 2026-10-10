Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.195,82 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.195,82 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 12:39 Uhr werden 60,83 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.693,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 12:39 Uhr bei 1.693,50 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.151,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 12:39 Uhr bei 1.151,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at