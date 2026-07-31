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31.07.2026 03:05:11
Gold on track to end four-month slump as investors weigh Fed signals
The metal heads for a more than 2.2% gain in July – its sharpest since FebruaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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