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23.03.2026 01:42:31

Gold plunges as much as 8.8% as Middle East war deepens inflation fears

Gold’s choppy session mirrors the broader market, with crude fluctuating near mid-2022 highsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.
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