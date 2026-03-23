|
23.03.2026 01:42:31
Gold plunges as much as 8.8% as Middle East war deepens inflation fears
Gold’s choppy session mirrors the broader market, with crude fluctuating near mid-2022 highsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 472,11
|53,57
|1,21
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.