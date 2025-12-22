|
22.12.2025 12:15:55
Gold price climbs above $4,400 to hit record high
Investors are flocking to precious metals amid geopolitical tensions and with more US interest rate cuts expected.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 408,58
|70,04
|1,61