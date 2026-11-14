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14.11.2026 16:30:05
Gold Price Slips to Key Support as Fed Rate Risks and GLD ETF Outflows Build
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.