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03.04.2026 13:29:55
Gold Prices Are on the Move: Is GLD or IAU the Better ETF Pick?
Both iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU) and SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) are designed to reflect the price of physical gold, offering a simple way to gain gold exposure without holding bullion. The main differences come down to cost, fund size, and trading liquidity, with both ETFs delivering almost identical gold price exposure and recent performance.This comparison focuses on how these two heavyweight gold funds stack up on costs, performance, and trading characteristics for investors considering a gold allocation.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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