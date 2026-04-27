|
27.04.2026 22:09:00
Gold prices have lost nearly 11% since the Iran war began. Reasons to buy the metal are piling up again.
High oil prices are likely to contribute to slowing GDP growth, boosting gold’s appeal.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 682,12
|-26,41
|-0,56
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigte sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.