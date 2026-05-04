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05.05.2026 01:40:07
Gold rebounds from over one-month low but inflation fears cap gains
Meanwhile, higher crude oil prices can stoke inflation, increasing the likelihood of higher interest ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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