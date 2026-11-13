Gold-Rekordkäufe der Zentralbanken: Echte Krisenvorsorge oder nur Umlagerung nach London?

Die niederländische Notenbank holt Gold nach London und andere Zentralbanken kaufen weiter, doch ist das ein Krisensignal oder schlicht Logistik?

Londoner Lager gewinnt für Notenbanken an Gewicht

Zentralbanken kaufen kräftig, doch vieles bleibt unter dem Radar

Zinsen und Dollar entscheiden, wie stabil der Boden hält

Die niederländische Zentralbank DNB hat zwischen März und August rund 86 Tonnen Gold nach London verlagert, wie sie Anfang September mitteilte. Die DNB spricht von Krisenvorsorge, nicht von Verkauf, während andere Zentralbanken weiter kräftig zukaufen. Für Gold-Anleger zählt damit weniger die Umlagerung als die Frage, wie stabil die Nachfrage der Notenbanken bleibt.

DNB verlagert Gold für den Ernstfall

Von ihrem Bestand von rund 313 Tonnen in den USA und Kanada wechselte damit gut ein Viertel den Standort. Gouverneur Olaf Sleijpen sagte, die DNB erwarte, das Gold nie einsetzen zu müssen, wolle aber Widerstandsfähigkeit und Krisenvorsorge stärken. Die DNB begründet den Schritt mit zunehmender geopolitischer Unruhe. Gold in New York und Ottawa lasse sich in einer Krise nicht so schnell nutzen wie das in London, sagte sie.

Überwiegend lief die Umschichtung über Verkauf und Neukauf: Rund 59 Tonnen wurden in New York verkauft und durch international handelbares Gold in London ersetzt. Der Londoner Anteil an den Reserven stieg dadurch von 18,1 auf 32,1 Prozent, die Gesamtgröße blieb unverändert. Das World Gold Council betont in einer Einordnung vom 15. September, die Verlagerung in einen liquideren Markt sei nicht als Verkaufsabsicht zu lesen.

Für Gold-Anleger heißt das: Es geht um den Zugriff, nicht um die Menge. Die Reserven bleiben in der Hand der DNB, nur der Weg an den Markt wird kürzer.

Zentralbanken kaufen weiter zu

Die Nachfrage der Zentralbanken bleibt hoch. Sie kauften im dritten Quartal netto 321 Tonnen Gold, wie das World Gold Council Anfang November mitteilte; im Vorjahresquartal waren es 226,3 Tonnen. Damit liegen die Käufe über dem Fünfjahresdurchschnitt je Quartal. Seit Jahresbeginn summieren sie sich auf 675 Tonnen, 6 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Nur ein Teil davon ist sichtbar, denn rund 63 Prozent der Nachfrage waren laut WGC nicht gemeldet, ein Muster seit 2022. China und Polen führten die gemeldeten Käufe an. Die Zentralbankumfrage des WGC weist in dieselbe Richtung: Ein Rekordwert von 45 Prozent der Befragten erwartet steigende Goldreserven, nur 1 Prozent sinkende. Als Haupttreiber nennt das WGC langfristige strategische Gründe wie Diversifizierung und Risikomanagement.

Die Verlagerung der DNB fügt sich in dieses Bild, in dem Zentralbanken Gold als strategische Reserve behandeln. Ein leichter Preisrückgang habe die Käufe laut WGC am Rand gestützt.

Zinsen und Inflation bestimmen die Richtung

In den letzten Tagen konnte sich der Goldpreis wieder etwas erholen, nachdem er Ende Oktober auf ein Jahrestief gefallen war. Reuters-Kolumnist Clyde Russell am Montag schrieb, Gold scheine um 4.000 US-Dollar einen Boden zu finden. Als Hauptrisiko sieht er Schwäche an den Aktienmärkten wegen Zweifeln am KI-Investitionsboom; Gold habe eher spekulativ gehandelt und weitgehend seine Rolle als Inflations- und Krisenschutz verloren.

Zuletzt stieg Gold laut Reuters wieder, weil der US-Dollar nachgab und die Inflationssorgen durch niedrigere Ölpreise nachließen. Dem Bericht vom Montag zufolge sahen Händler zugleich eine Wahrscheinlichkeit von 82,2 Prozent für eine Zinsanhebung der Fed im Dezember. Hohe Zinsen schwächen den Reiz von Gold als zinsloser Anlage.

Bravos Research liest die Goldverlagerung als Warnsignal: Die Experten erklärten Ende Oktober, man sehe darin Hinweise auf eine Liquiditätskrise. Das Analysehaus betont zugleich, die Goldbewegungen seien kein Beweis für eine bevorstehende Finanzkrise.

Die kommenden US-Inflationsdaten dürften zeigen, ob die Entlastung bei den Inflationssorgen trägt und wie sich die Zinserwartungen für die Fed verschieben, und damit, ob Gold seinen Boden verteidigt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at

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